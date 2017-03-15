Знаменитая узбекская гимнастка, абсолютный рекордсмен по числу Олимпиад, олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Оксана Чусовитина в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» в преддверии Бакинского Кубка мира по спортивной гимнастике, призналась, что обожает Баку.

«Здесь очень гостеприимные люди, которые всегда улыбаются, и если ты у них что-то спросишь они всегда тебе ответят. Поэтому я обожаю Баку», — подчеркнула она, поблагодарив Федерацию гимнастики Азербайджана за организацию Кубка мира и пожелав AGF дальнейшего развития, а спортсменам – здоровья и успехов.

Оксана Чусовитина объяснила свое долгожительство в спорте тем, что ей попросту нравится заниматься спортивной гимнастикой. «Я всегда прихожу в зал с удовольствием. Да, это моя работа, но я делаю ее с душой и от души, как и любой человек, который любит свое дело. Важно, что в нашем спорте всегда есть альтернатива – не обязательно каждый раз делать сложные элементы, можно заменить их на более простые и так составить свою тренировку, чтобы получать удовольствие и уходить из зала довольным тем, что сделал все, что мог сегодня», — поведала она.

По словам гимнастки, главная цель, которую она ставит на Кубке мира в Баку, — это прийтись по душе участникам турнира. «Я никогда не загадываю, какие результаты ожидаю. Я хочу показать то, что тренировала, чтобы, самое главное, это понравилось публике и моему тренеру», — призналась Оксана Чусовитина, добавив, что будет выступать в опорном прыжке и на бревне.

Она заявила, что гимнастика – это ее жизнь. «Меня многие спрашивают, почему я продолжаю, а я отвечаю, что мне нравится. Я уже состоялась как гимнастка, у меня есть все звания, так что я продолжаю тренироваться потому, что люблю этот вид спорта. В любой момент, когда устану, я могу сказать себе, что закончила – но пока у меня получается не хуже, чем у всех, почему нет? Как сказал мне папа, если ты начал дело, доведи его до конца. Таков мой девиз до сих пор», — заключила Оксана Чусовитина.

Напомним, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике пройдет 16-19 марта в Баку на Национальной гимнастической арене. В нем примут участие спортсмены 23 стран, между ними будут разыграны 10 комплектов наград.