15-го марта первый заместитель Министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооруженных Сил государств-участников СНГ. Об этом сообщает сайт МО АР.

На заседании комитета между руководителями делегаций состоялся обмен мнениями по различным аспектам военного сотрудничества в рамках СНГ.

В ходе заседания также была проведена конференции на тему «Военные аспекты противодействия терроризму на основе опыта, обретенного в результате боевых операций, проводимых в Сирии».