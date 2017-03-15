Участники международной конференции «Исламская солидарность – вызов времени» направили Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обращение.

В обращении отмечается, что объявление Президентом Азербайджана 2017 года «Годом исламской солидарности» является очень важным и отвечающим требованиям времени вызовом.

«Азербайджан, являющийся многонациональным и многоконфессиональным государством, на протяжении многих веков был одним из главных центров исламской цивилизации. Он сыграл большую роль в становлении таких религий, как христианство и иудаизм, и в то же время в становлении Мусульманского ренессанса. Азербайджан, который считается точкой пересечения Востока и Запада, исторически посредством коридора «Шелковый путь» вносил неоценимый вклад не только в экономический прогресс, но и в развитие отношений между религиями и их различными течениями», — говорится в обращении, текст которого передает «Тренд».

В обращении отмечается, что точно так же, как Азербайджан придает значение сотрудничеству со странами Европы и Запада, он также наладил взаимовыгодные отношения с Организацией исламского сотрудничества, ИСЕСКО и другими авторитетными организациями, представляющими мусульманские страны.

«Вы, как организатор ряда форумов глобального значения, объединяющих в себе экономические и культурные направления Востока и Запада, встреч между министрами культур исламских стран, автор Бакинского процесса, закрепили за Азербайджаном ведущую роль в диалоге между цивилизациями. Проведение по вашей инициативе в Баку в 2017 году IV Исламских игр солидарности, объявление в 2009 году Баку, а в 2018 году – Нахчывана столицей исламской культуры еще раз подтверждают, что ваши усилия и заслуги в развитии в Азербайджане религиозно-культурного и научного потенциала достойны большого одобрения. Азербайджанская модель, постоянно пропагандируемая при поддержке вашего превосходительства и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и представляемая миру как пример мультикультурализма, вносит свой вклад в развитие межрелигиозного диалога и культурных связей, поощрение и прогресс таких общечеловеческих ценностей, как взаимопонимание и дружба. Сам факт объявления 2017 года «Годом исламской солидарности» является глобальным вызовом, отвечающим требованиям времени. И мы считаем, что это пример вашей мудрой политики, высокого благородства и большой дальнозоркости», — говорится в обращении.

В обращении выражается надежда на то, что в 2017 году, объявленном «Годом исламской солидарности», в зонах конфликта во всем мире, в том числе в Карабахском регионе Азербайджана, будет восстановлен мир на основе международного права.

«Уверены, что проводимая благодаря усилиям Президента Азербайджана неоценимая работа по пропаганде и поощрению исламской культуры, сохранению национально-духовных ценностей, доведению до мировой общественности прогрессивной сути исламской религии, как яркий пример, озарит светом весь мир», — говорится в обращении.