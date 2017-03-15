Штаб поисковых работ подтвердил, что тело, обнаруженное пограничниками Азербайджана на мелководье, принадлежит одному из нефтяников, без вести пропавших в море 15 декабря 2016 года в результате обрушения части эстакады на месторождении Сангачалы — Хара-Зиря — Дуванный, отмечается в информации штаба.

«В результате поисково-спасательной операции было установлено, что найденное в море 13 марта тело мужчины принадлежит машинисту насосных установок нефтегазодобывающего участка №1 НГДУ Н.Нариманова ПО «Азнефть», Аббасову Рамизу Гулу оглы, 1970 года рождения. Тело погибшего будет передано членам семьи», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 10 нефтяников без вести пропали в результате обрушения в море 15 декабря 2016 года части эстакады длиной 150 метров на пункте сбора нефти на месторождении Сангачалы — Хара-Зиря — Дуванный. Тело одного из нефтяников было найдено в тот же день, тела еще двоих — в феврале 2017 года, еще троих – в марте.

В настоящее время без вести пропавшими числятся 4 человека.

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