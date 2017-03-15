Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поддерживает выдвижение посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюльоглы на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом она заявила сегодня ТАСС.

«Полад Бюльбюльоглы замечательный человек и общественный деятель. Его отличает глубокое понимание мировой культуры, великолепное знание истории культурного развития. И он тонко чувствует ценность каждой национальной культуры», — сказала Голодец.

Ранее российские деятели науки и культуры заявили, что Бюльбюльоглы будет достойным главой ЮНЕСКО.