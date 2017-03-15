Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару на 16 марта установлен на уровне 1,7282 маната, сообщает Центральный банк.
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Официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару на 16 марта установлен на уровне 1,7282 маната, сообщает Центральный банк.
Дата: 2017/03/15 17:37
Раздел: Азербайджан
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Бакинский апелляционный суд сегодня отклонил жалобу осужденного блогера Мехмана Гусейнова.
На основе информации, поступившей в Абшеронскую районную прокуратуру в связи с обнаруженными 15 марта в 12 часов
«Азербайджанский манат имеет большой потенциал для укрепления».
В Баку 85-летний мужчина пытался покончить с собой. Как сообщает Report, инцидент произошел на Приморском бульваре.
7 человек получили ожоги
16 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Женщина была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась
«Проект реконструкции первого микрорайона Баку согласован с главой государства». Об этом сообщил вице-премьер Абид Шарифов.
Во время визита между двумя странами планируется подписание 4 документов