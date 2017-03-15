mehmanБакинский апелляционный суд сегодня отклонил  жалобу осужденного  блогера Мехмана Гусейнова. Жалоба была связана с введенным запретом на его выезд из страны еще до ареста.

Адвокат Эльчин Садыгов заявил Turan о необоснованности запрета,  нарушающего свободу передвижения.

«Для применения таких ограничений должны быть легитимные основания. Мехман Гусейнов не совершал преступлений. Он всегда занимался блогерской деятельностью.  Запрет был связан непосредственно с его профессией», — сказал Садыгов.

На закрытый процесс из Шувеланского СИЗО был доставлен и сам блогер,  заявивший о необоснованности запрета.

Мехман Гусейнов 3 марта был  осужден на 2  года  лишения свободы по обвинению в диффамации по иску начальника Насиминской полиции Мусы Мусаева.