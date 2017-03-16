Уже четверть века Александр Лукашенко постоянно обыгрывает Кремль, однако сейчас президент Беларуси оказался перед угрозой, и ею может воспользоваться Москва, чтобы сместить Лукашенко с его должности. Как информирует «Обозреватель», такое мнение высказал Андрей Пионтковский.

По словам российского политолога, история сложных отношений между Минском и Москвой длится уже четверть века, и еще при Ельцине Кремль помог Лукашенко организовать госпереворот, надеясь, что Беларусь вступит в Россию, и эта игра длится уже 25 лет. «Лукашенко нужно отдать должное. Он переиграл и Ельцина, и Путина, и сейчас он является самым блестящим политиком на всем постсоветском пространстве. Однако сейчас Лукашенко столкнулся с угрозами. С одной стороны, велик риск дворцового переворота, с другой стороны, может возрасти массовое движение оппозиции в Беларуси», считает Пионтковский.

По его словам, такая судьба ожидает каждого диктатора – если делаешь неожиданную ошибку, сразу все летит к черту. Политолог подчеркнул, что ситуация в Минске не простая, и Кремль может этим воспользоваться.