Президент России Владимр Путин и президент Армении Серж Саргсян в ходе переговоров в Москве подтвердили приверженность урегулированию нагорнокарабахского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, Россия продолжает оказывать содействие урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты «подчеркнули важность выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах по Нагорному Карабаху, проведенных в мае и июне 2016 года в Вене и Санкт-Петербурге, направленных на недопущение эскалации ситуации в зоне конфликта, стабилизацию обстановки и создание условий для продвижения мирного процесса».