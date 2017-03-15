Дональд Трамп прокомментировал клип рэпера Снуп Догга (Snoop Dogg), в котором музыкант стреляет из пистолета в клоуна, похожего на американского президента, передает РИА Новости.

«Можете себе представить, какой шум бы поднялся, если бы Снуп Догг, потеряв на карьеру и все остальное, направил бы пистолет и выстрелил в президента Обаму? Тюремный срок!» — написал Трамп в Twitter.

В клипе музыканта на песню BadBadNotGood клоун Рональд Кламп, похожий на действующего президента США, заявляет о своем желании депортировать из страны всех «доггов». В ответ на это Снуп Догг направляет на него пистолет, спускает курок. Из оружия вылетает флажок с надписью «Bang», которая символизирует звук выстрела.