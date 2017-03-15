Выступая перед представителями прессы в Государственной Думе, Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что ЛДПР поддерживает Турцию в конфликте с Голландией. Об этом сообщает ldpr.tv.

Напомним, Турция прекратила какие-либо дипломатические отношения с Голландией. Причиной тому стал отказ со стороны голландских властей выступить парламентариям из Турции на мероприятиях, посвященных проведению референдума по конституции.

В ответ на данные действия, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал ввести санкции в отношении Голландии, назвав поведение данной страны политикой «банановой республики».

«Правильно действует Турция, полностью поддерживаем — наказать Голландию. И возможно сегодня избиратели накажут ее тем, что правящая партия потерпит поражение» — комментирует ситуацию Владимир Жириновский.

По мнению парламентария, данный шаг Голландский властей по отношению к Турции можно назвать дискриминацией по национальному признаку.

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