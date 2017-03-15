Турция является великой страной, но в силу культурно-исторических особенностей она никогда не сможет стать частью Евросоюза. Об этом заявил кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, его цитирует «Интерфакс».

По словам Фийона, переговоры о присоединении Турции к ЕС нужно свернуть.

«Фундаментальный вопрос состоит в том, является ли Турция европейской страной, и должна ли она войти в Евросоюз. Мой ответ всегда был один — нет», — пояснил он.

«Турция не является европейской страной, но это великая нация. Ее культура не европейская, ей нет места в Евросоюзе. Нужно найти смелость честно сказать турецкому правительству, что присоединения (к ЕС) не будет, поскольку европейские народы никогда не придут к единству, чтобы согласиться с присоединением Турции», — убежден французский политик.

Фийон также раскритиковал решение французских властей разрешить проведение на территории республики митинга турецких активистов с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Акция прошла в городе Мец на востоке страны после того, как ранее в тот же день самолет Чавушоглу отказались пустить к себе Нидерланды.

«Мы должны были бы проявить больше солидарности с нашими голландскими соседями», — добавил Фийон, но также подчеркнул, что Европа должна продолжать конструктивный диалог с Турцией. «Существует диалог, который нужно вести, но речь не идет о том, чтобы сделать из Турции врага, так вопрос не стоит», — подытожил Фийон.