Отношения между Арменией и Россией приобрели союзнический характер за последние 25 лет, заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«3 апреля Россия и Армения отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. За эти годы отношения между двумя государствами приобрели в полном смысле этого слова союзнический характер», — сказал В.Путин на переговорах с президентом Армении Сержем Саргсяном.

«За эти годы много произошло событий, но отношения между Россией и Арменией всегда строились на очень глубоких корнях, уходящих в века. Так оно и продолжается на настоящем этапе развития», — отметил В.Путин.

Президент России надеется, что первые после конституционной реформы парламентские выборы в Армении пройдут успешно.

В.Путин отметил, что встреча проходит на фоне подготовки к выборам в Национальное Собрание республики.

«Все это связано еще с конституционной реформой. Процесс, видимо, непростой, но уверен, что Армения под Вашим руководством пройдет этот этап своего развития. Мы искренне желаем вам успеха», — сказал он.