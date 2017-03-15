Отношения Армении и России непрерывно обогащаются, заявил президент Армении Серж Саргсян.

«Наше взаимодействие, наше сотрудничество непрерывно обогащаются, появляются новые вопросы, и регулярные встречи на высшем уровне позволяют подвести черту, подвести итоги проделанной работы за конкретный период и, естественно, наметить главные направления нашего сотрудничества на ближайшее будущее и на перспективу», — сказал С.Саргсян на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«На самом деле этот год юбилейный для наших отношений: отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. Эти годы стали периодом тесного сотрудничества, и мы дошли до истины в союзнических отношениях. Характер таких отношений всегда диктует повестку дня. Уверен, что и сегодняшняя наша встреча будет содержательной, Владимир Владимирович, и пройдет в атмосфере полного взаимного доверия», — отметил Саргсян.