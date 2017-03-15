В 2009 году над Таймыром столкнулись американский космический спутник «Иридиум-33» и аналогичный российский аппарат «Космос-2251». Как заявил на днях бывший сотрудник американского космического агентства NASA, чье имя не называется, авария произошла по вине инопланетян, пишет Росбалт.

Американский эксперт утверждает, что эта информация специально скрывалась от человечества.

И американский, и российский спутники двигались по абсолютно разным орбитам. Их столкновение произошло внезапно, неожиданно и удар был настолько сильным, что аппараты разлетелись на мелкие обломки.

Как отмечает экс-сотрудник NASA, незадолго до аварии «Иридиум-33» перестал реагировать на команды с Земли и резко сменил курс. В американском ведомстве провели расследование, итоги которого были засекречены.

В NASA признают, что российская сторона не была заинтересована в такой диверсии, впрочем как и американская, передает Vista News. Разрушение дорогостоящих космических аппаратов попросту не имело смысла.

Ранее сообщалось, что астронавты ступили на Луну в 1969 году и сразу поняли, что там им не рады.