Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у РФ нет никаких имперских амбиций, а тем более – планов воссоздавать СССР.

«Утверждения о «неоимперских» амбициях, тем более о планах по восстановлению СССР относятся к жанру фантастики и не заслуживают серьезного обсуждения», — сказал он в интервью журналу «Международная жизнь», передает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что в России всегда с уважением относились к сделанному народами бывших советских республик выбору в пользу независимости. «Выстраиваем сотрудничество с ними в различных форматах исключительно на принципах равноправия и учета интересов друг друга», — отметил он.

Лавров напомнил, что Россия оказывает серьезную помощь некоторым странам на постсоветском пространстве, в частности – государствам Центральной Азии.

«За без малого десять лет Россия оказала государствам Центральной Азии содействие в объеме 6,7 миллиарда долларов. Безвозмездная финансовая помощь на двусторонней основе составила более 4 миллиарда долларов; по линии ООН – свыше 570 миллионов долларов; по линии Всемирного банка и других структур – более 1,3 миллиарда долларов; по линии ЕАЭС (из взноса России в Евразийский фонд стабилизации и развития) – свыше 592,3 миллиона долларов», — уточнил он.

Кроме этого, Россия остается важным участником международной деятельности по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся государствам Центральной Азии. «Объем финансирования, выделяемый нашей страной, в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на нужды Таджикистана и Киргизии в 2013-2016 годы составил 65 миллионов долларов», — сообщил Лавров.