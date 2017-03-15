16 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром местами будут туман, изморось, вечером возможен дождь. Южный ветер днем сменится на умеренный северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6°, днем 9-14° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 85-95%, днем 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах возможен снег. Местами будет туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.