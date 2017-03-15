Фракция ЛДПР в Госдуме покинула зал заседаний из-за того, что вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов призвал комиссию по этике изучить выступление ее лидера Владимира Жириновского. Об этом сообщает «Лента.ру».

В ходе «часа выступлений» Жириновский заявил, что в Московской области на кандидатов от его партии оказывалось давление. Один из парламентариев из зала вступил в спор с руководителем фракции либерал-демократов. «Видите, что делает «Единая Россия»? Они подкупленные депутаты», — сказал Жириновский. Он также сказал, что по итогам президентских выборов «въедет в Кремль» и будет «расстреливать и вешать» оппонентов. Покинув трибуну, он продолжал выкрикивать оскорбления.

После завершения выступления представителей всех фракций зампредседателя Госдумы Сергей Неверов взял слово и призвал комиссию по этике внимательно отнестись к выступлению лидера ЛДПР. «Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже с трибуны Госдумы заговорили о расстрелах сидящих в зале», — подчеркнул он.

Жириновский в ответ опять начал выкрикивать оскорбления в адрес членов «Единой России», после чего вывел всю фракцию либерал-демократов из зала в знак протеста.

Между тем, три фракции Госдумы — «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ — призвали лидера ЛДПР извиниться за резкие высказывания в адрес коллег. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Представители всех фракций, присутствующих в зале, обратились с предложением, чтобы Владимир Вольфович Жириновский принес извинения за некорректное выступление», — отметил председатель Госдумы.

Володин пояснил, что речь идет о «некорректностях, допущенных в плане «расстрелов» и «повешений»». «Все остальное — право любого политика: оценивать, высказывать свои суждения. Но хамство нельзя допускать никому», — заявил спикер.