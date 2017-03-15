Вчера от разожженных в Баку костров по случаю последнего вторника перед праздником Новруз («Илахыр чершенбе») 7 человек получили ожоги. Шестеро из них дети.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Республиканском ожоговом центре.

Отмечается о доставке вчера ночью в центр 7 человек, 6 из которых дети, а один – 73-летний мужчина: «Все они получили ожоги от костров, разожженных в различных точках Баку. После оказания первой медицинской помощи, дети были выписаны, а лечение 73-летнего мужчины в центре продолжается».