Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил против сноса «хрущевок» в Москве. По его словам, пятиэтажки могут простоять еще 40-50 лет, а деньги, которые потратят на снос, следует вложить в Новую Москву.

«Вот снос пятиэтажек. Что за строительство такое? Где-нибудь видели такое — чтобы сносили дома? Они стоят 60 лет, еще простоят лет 40-50. Пусть стоят, пока выдерживают, а эти деньги бросить на Новую Москву, дать квартиры переселенцам с Украины», — заявил Жириновский журналистам, слова которого приводит ТАСС.

Глава фракции ЛДПР также добавил, что пятиэтажки сносят из-за «зуда у кого-то». Позднее ТАСС убрал эту цитату из текста, отмечает «Дождь».