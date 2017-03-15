Досрочные президентские выборы в Южной Корее состоятся 9 мая, согласно решению, принятому в среду на заседании Госсовета страны.

Как передает РИА Новости, выборы пройдут в связи с отстранением от власти президента Пак Кын Хе по импичменту из-за крупнейшего коррупционного скандала в стране.

Решение правительства Южной Кореи объявил в прямом эфире телеканала YTN министр по делам администрации Хон Юн Сик.

Наиболее перспективным кандидатом на пост президента Республики Корея на основе опросов общественного мнения называют бывшего лидера Демократической партии Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

На выборах в 2012 году Мун Чжэ Ин проиграл Пак Кын Хе.