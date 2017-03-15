С 15 марта низкобюджетный бренд «Азербайджанских Авиалиний» AZALJET начинает регулярные рейсы из московского аэропорта «Внуково» в регионы Азербайджана – Гянджу и Габалу.

По случаю выполнению первого рейса Москва-Гянджа 15 марта при участии вице-президента авиакомпании AZAL Эльдара Гаджиева и генерального директора аэропорта «Внуково» Василия Александрова, состоялось торжественное мероприятие.

Рейсы Москва-Гянджа будут выполняться еженедельно по средам и субботам, а рейсы Москва-Габала – по четвергам на самолетах Airbus A320.

В настоящее время «Азербайджанские Авиалинии» совершают регулярные рейсы в четыре российских города: помимо «Внуково» AZALJET выполняет рейсы в московский аэропорт Домодедово, Санкт-Петербург («Пулково»), Казань и Минеральные воды. Действует также регулярный рейс из Гянджи в Санкт-Петербург.

Стоимость авиабилетов начинается от 49 евро в одном направлении. В рамках рейсов будет применяться концепция веса — стоимость перевозки багажа за каждый килограмм составит 2 евро.

Авиабилеты можно забронировать и приобрести на сайте www.azal.az, в кассах AZAL, а также в официальных агентствах авиакомпании.

На данных рейсах пассажиры могут воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании: www.miles.azal.az. Для тех, кто еще не является участником программы, предлагаем пройти онлайн регистрацию. Для автоматического зачисления баллов AZAL Miles при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80;

*8880.

E-mail: [email protected]

Вопросы касательно бонусной программы AZAL Miles можно направлять на адрес [email protected], либо через контактную форму на сайте www.azal.az.