На некоторых улицах и проспектах Баку начата прокладка специальных полос движения для пассажирских автобусов.

Как сообщает Report, первая такая полоса проложена на улице Физули Насиминского района.

Глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев сообщил, что эти полосы предназначены только для пассажирских автобусов: «Другим транспортным средствам будет запрещено пользоваться этими полосами движения».

М.Агаев добавил, что для транспортных средств жителей кварталов и владельцев объектов, расположенных вдоль полос движения, будут установлены специальные указатели движения.

Начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции г. Баку Вагиф Асадов отметил, что строительство отдельных полос движения для общественного транспорта является одним из наиболее важных условий для обеспечения безопасности.

По его словам, в отношении водителей других транспортных средств, выехавших на специальные полосы движения, предусмотрены меры административного взыскания.

Отметим, что в общей сложности новые полосы проложат на 9 улицах Баку.