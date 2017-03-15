«Проект реконструкции первого микрорайона Баку согласован с главой государства».

Об этом сообщил вице-премьер Абид Шарифов.

«Речь идет о панельных домах, построенных в период СССР. Эти дома строились французами для работающих в нефтяной сфере в Алжире. В связи с тем, что в период СССР с обеспечением жильем были проблемы, то предпочтение отдавалось таким моделям. Другими словами, это называется временное место проживания. В связи с тем, что все дома из бетона, то нарушены все нормативы. Дома в микрорайонах по одному будут сноситься. На этих территориях будут построены 9-12-этажные здания», — цитирует его слова АПА.

А.Шарифов отметил, что после строительства новых зданий жильцы снесенных домов будут обеспеченны квартирами в них. «Требуется время на подготовку проектов, потом будет отбор подрядных строительных компаний. В отношении строительных компаний будут выдвинуты определенные условия по выполнению работ в намеченные сроки и обеспечению качества».