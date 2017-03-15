«К осуществлению работ в 1 микрорайоне будут привлечены средства частных компаний».

Об этом заявил заместитель начальника Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Эльхан Асадов. Он отметил, что площадь новых квартир, которые будут выданы жителям 1 микрорайона, будет на 10% больше площади снесенных зданий:

«Жителям также будет выдана компенсация для аренды жилья на время проведения работ по сносу и строительству».

Э.Асадов сказал, что в первую очередь начнется снос 5-этажных жилых домов, вместо них построят 20-этажные новые здания:

«Работы по сносу и строительству будут проводиться в 3 этапа».

«Согласно предварительным исследованиям, в связи с предстоящими в 1-м микрорайоне Баку работами по реконструкции, на этой территории снесут 34 здания», — заявил Э.Асадов.

По его словам, количество новых зданий не превысит 30-ти и они будут состоять из 1-2 блоков:

«То есть, возрастет количество этажей. На свободной территории будет создан парк и увеличиться площадь, предназначенная для общего пользования людей. То есть расширится зеленая зона. С указанной территории переселят 1 729 семей».