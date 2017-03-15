В Иране во время мероприятий по случаю последнего вторника перед праздником Новруз («Илахыр чершенбе») погибли 3, ранены 2 351 человек.

Как сообщает Report, об этом отметил руководитель Центра скорой неотложной медицинской помощи Ирана Пиргусейн Колйонд.

По его словам, дети и молодежь всю ночь запускали фейерверки и пользовались пиротехникой: «Во время подобных мероприятий погибли 3 человека, одному из которых 14 лет».

Пиргусейн Колйонд сказал о госпитализации 600 раненых: «Состояние двух из них тяжелое».

Напомним, что «Илахыр чершенбе» в Иране в основном отмечают тюрки Южного Азербайджана. Некоторые официальные представители страны и религиозные деятели хотят запрета данного праздника. Они также пытаются обосновать это произошедшими в этот день пожарами.