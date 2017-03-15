В Хырдалане 5 девушек скончались от отравления угарным газом.

Происшествие было зарегистрировано в городе Хырдалан. Проживающие в арендуемой квартире 5 девушек скончались в результате отравления угарным газом. Агентство АПА сообщает, что две девушки были студентками.

Погибшими оказались жители Балакена – Нубар Фазиль гызы Мусаева (1974 г.р.), Аббасова Мелек Мубариз гызы (1999 г.р.), Ханлаева Турана Вахид гызы (2000 г.р.), Ханлаева Ламия Вахид гызы (1999 г.р.), Мусаева Айтан Эльчин гызы (1993 г.р.).

Мелек Аббасова и Турана Ханлаева учились на втором курсе в Бакинском государственном экономическом и гуманитарном колледже.

Кроме того, Турана и Ламия были сестрами.

По факту ведется расследование.