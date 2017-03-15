В Baku City Circuit прокомментировали критику владельца «Формулы 1», главы Liberty Media Грега Маффея в адрес Гран-при Азербайджана.

По словам руководителя Отдела маркетинга и коммуникаций Операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи, такое заявление главы Liberty Media от имени «Формулы 1» вызывает вопросы.

По словам Н.Арпадараи, Грег Маффей, хоть и является владельцем «Формулы 1», не входит в руководство чемпионата.

«По этой причине возникают вопросы, насколько правильным является такое заявление от имени «Формулы 1». С другой стороны в прошлом году Азербайджан провел успешное соревнование, что подтвердили бывший руководитель F-1 Берни Экклстоун, пилоты, медиа и зрители», — сказала она порталу Оху.аз.

Н.Арпадараи надеется, что Грег Маффей изменит свое мнение после визита в Баку:

«В этом году мы довольны продажами билетов с точки зрения бизнеса. Надеемся, что в июле руководство Liberty Media прибудет в Баку. Полагаем, что господин Маффей после визита в Баку и знакомства с нашими планами изменит свое мнение».

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