«Потребности населения Азербайджана в питьевой воде не удовлетворяются за счет внутренних возможностей и около 70% запасов питьевой воды формируются за пределами страны». Как передает АПА-Экономикс, об этом на сегодняшней международной научно-практической конференции «Запасы воды, гидротехнические сооружения и окружающая среда» сказал председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов.

По его словам, в связи с тем, что эти воды поступают в Азербайджан в загрязненном виде, они создают большую опасность для окружающей среды. «Между странами, располагающимися в пределах речных бассейнов, существует ряд известных нам проблем по использованию и охране водных ресурсов, в сфере интеграционного управления водными ресурсами. Азербайджан прилагает усилия для решения этих проблем в международной и двусторонней плоскостях. С Российской Федерацией подписано двустороннее соглашение по трансграничной реке Самур, с Ираном подписано соглашение о строительстве над рекой Араз гидроузлов «Хадаферин» и «Гыз галасы» и в сфере использования водных ресурсов. В то же время, с Грузией ведется работа над двусторонним соглашением по использованию реки Кура».

Г.Гусейнов добавил, что Азербайджан присоединился ко многим конвенциям по управлению водными ресурсами, в сфере окружающей среды и экологии. «В результате армянской агрессии ухудшилась экологическая среда в Сарсангском водохранилище, оставшемся в зоне оккупации, и его ресурсы используются как средство политической угрозы. Азербайджанская сторона неоднократно поднимала этот вопрос в международных организациях и выражала свое недовольство. В резолюции ПА Совета Европы под названием «Население приграничных районов Азербайджана намеренно лишенное воды» от 26 января 2016 года нашли место такие требования как обеспечение международного контроля над положением плотин Саргсанг и Мадагиз, прекращение использования армянским правительством водных ресурсов как «политического влияния или инструмента давления».