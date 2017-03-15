Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отношении нескольких офицеров ВМС страны, включая адмирала. Им вменяют коррупцию и другие преступления в так называемом деле «Толстяка Леонарда», сообщает The Washington Post. Среди обвиняемых — контр-адмирал Брюс Лавлес, четыре капитана ВМС в отставке и полковник морской пехоты в отставке. Предполагается, что они брали взятки в виде дорогих подарков и эскорт-услуг от бизнесмена Леонарда Гленна «Толстяка Леонарда» Фрэнсиса из Сингапура. В обмен на это предприниматель получал засекреченную информацию.

В 2016 году в США намеревались предъявить обвинения в шпионаже офицеру авиации ВМС страны. Как полагали власти, капитан-лейтенант Эдвард Лин, имевший доступ к сбору электронных сигналов от самолетов радиоэлектронной разведки большого радиуса действия авиации ВМС США EP3-E Aries II, мог передавать крайне ценную информацию Тайваню и, возможно, Китаю.