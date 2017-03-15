Турецкий министр по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара больше не видит причин придерживаться миграционного соглашения с Евросоюзом, сообщает Reuters.

Омер Челик отметил, что Анкара выполнила свою часть соглашения, в то время как страны-участницы ЕС своих слов не сдержали.

По словам министра, очевидно, что европейские страны не могут занять объективную и честную позицию по визовой либерализации для турецких граждан. Чиновник добавил, что пришло время пересмотреть договоренности с ЕС.

На прошлой неделе о возможности аннулирования соглашения заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Анкара и Брюссель в середине марта 2016 года согласовали план по борьбе с миграционным кризисом. Документ предусматривает, в частности, возвращение всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу «один за одного». В рамках этих договоренностей Еврокомиссия также предложила Европарламенту и Совету ЕС снять визовые ограничения для граждан Турции.