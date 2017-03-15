Официальный Баку озабочен действиями Еревана по целенаправленному заселению граждан Ливана и Сирии армянского происхождения на оккупированных азербайджанских территориях, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.

«Одним из преступлений, совершаемых Арменией против Азербайджана, является продолжающееся целенаправленное заселение на оккупированных территориях сирийцев и ливанцев армянского происхождения. Эти шаги направлены на изменение демографического соотношения в регионе и поэтому должны считаться военными преступлениями», — подчеркнул Х.Халафов в среду в Баку на заседании комитета по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам ПАСЕ. Об этом сооббщает Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, процесс незаконного заселения на оккупированных азербайджанских территориях осуществляется по инициативе госорганов Армении.

«Таким образом, Армения старается сохранить статус-кво по Карабаху, и поэтому международные и региональные организации должны датьполитическую оценку процессу незаконного заселения Арменией на оккупированные территории Азербайджана, в противном случае и другие страны могут превратиться в жертв этой политики», — заявил Х.Халафов.