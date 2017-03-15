Пытавшийся совершить кражу в кардиологическом санатории «Бильгя» злоумышленник нанес охраннику медучреждения ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Охранник санатория Гамидзаде Шахрияр Паша оглу (1989 г.р.) хотел обезвредить злоумышленника, который пытался ворваться во внутрь с целью кражи. Он вступил с нападавшим в рукопашную схватку. Злоумышленник нанес Ш. Гамидзаде три ножевых ранения в область головы и тела. Получивший тяжелые ранения охранник был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По факту в Управлении полиции Сабунчинского района проводится расследование.