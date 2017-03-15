Президент Франции Франсуа Олланд заявил о необходимости возобновления переговоров для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, передает «Интерфакс».

«Мы хотим возобновления переговоров. Как сопредседатель Минской группы хотим, чтобы и другие сопредседатели — США и Россия внесли вклад в этот процесс. Мы считаем, что параметры известны и можно найти путь решения этого затянувшегося конфликта», — сказал Олланд в Париже в заявлении для прессы после подписания документов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.