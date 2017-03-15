Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров, которые прошли в Москве, обсудили возможность поставок в Турцию систем противовоздушной обороны С-400. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и министр обороны Сергей Шойгу, пишут «Известия».

«Стороны заинтересованы и будут продолжать разговор», — отметил Песков, комментируя информацию о возможном заключении контракта на поставку системы.

Пока Турция выясняет, в какой комплектации российские С-400 могут быть ей поставлены. Если договоренности в итоге будут достигнуты, оформлением заказа займутся профильные ведомства двух стран.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что Турция готова закупать в России оружие, в том числе зенитные ракетные системы С-400 в случае предоставления ей кредита.