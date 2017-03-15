России требуется новая форма правления — монархия, заявил глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов. Выступая в эфире телеканала «Первый Крымский», он пояснил, что от демократии в виде вседозволенности нет пользы, наглядный пример тому — Украина.

— Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому, когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жёсткие меры, — развил свою мысль он.

По мнению Аксёнова, Россия обладает своими «традиционными православными, духовными ценностями». При условиях, что у России есть «внешний враг», демократия — «это лишнее», добавил он

Он также высказал мнение, что у российского президента должно быть больше прав — вплоть до «диктатуры».

— На мой взгляд, России нужна монархия, — сказал Аксёнов.