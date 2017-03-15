Международный аэропорт Гейдар Алиев возглавил список самых лучших по уровню услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по оценке британской компании Skytrax, сообщает ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Торжественная церемония вручения премии World Airport Awards состоялась 14 марта в Амстердаме.

Награды присуждены по итогам опроса, проведенного во время инспекции, в которой приняли участие 13,82 млн пассажиров из 105 стран.

Инспекция производилась с июля 2016 года по февраль 2017 года и охватила 550 аэропортов по всему миру. В рамках инспекции оценивались различные услуги аэропорта для путешественников и ключевые показатели деятельности — от регистрации, прибытия, трансфера, покупок, безопасности и иммиграции до выхода на посадку.

Инспекция и присваиваемая награда не зависят от контроля или вмешательств со стороны аэропорта и даёт объективную оценку превосходства и качества аэропорта.

В 2015 году Международный аэропорт Гейдар Алиев получил от Skytrax авторитетную оценку «4 звезды» и вновь подтвердил соответствие этому высокому уровню. На сегодня только 37 аэропортов в мире удостоены этой оценки.

The World Airport Awards является самой престижной оценкой для индустрии аэропортов, признанной пассажирами в ходе крупной, ежегодной глобальной инспекции удовлетворённости клиентов аэропорта.