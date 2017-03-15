Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 110 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Вазашен Иджеванского района, Воскеван, Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, на безымянных высотах и в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Бала Джафарли, Гушчу Айрым, Кемерли Газахского района, Мунджуглу, Коханеби, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гервенд, Джевахирли и Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.