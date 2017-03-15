Генеральный директор Liberty Media Грег Маффей дал понять, что этап в Азербайджане не вызывает у него положительных эмоций, и обвинил организаторов в неспособности построить долгосрочный бизнес.

«Наша работа состоит не только в том, чтобы найти партнёров, которые будут хорошо нам платить. Они должны нам помогать выстраивать бренд и помогать в создании продукта. Экклстоуном двигала только жажда заработка, и в итоге мы получили этапы в таких городах, как Баку.

Они заплатили нам большую сумму, но не сделали ничего, чтобы построить долгосрочный бренд и помочь бизнесу.

Такие этапы, как в Мехико, Сингапуре и Абу-Даби, считаются захватывающими. Мы должны поделиться этим с организаторами тех гонок, где дела идут не так хорошо», — приводит слова Маффея F1i.com.

Напомним, что в январе американская корпорация «Либерти Медиа» (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Новым исполнительным директором и генеральным промоутером «королевских гонок» назначен 62-летний американец Чейз Кэри, 86-летний британец Берни Экклстоун официально стал почетным президентом «Формулы-1».