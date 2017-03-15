Азербайджан и Франция подписали пакет документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.

Документы были подписаны в Париже по итогам переговоров между президентами двух стран — Ильхамом Алиевым и Франсуа Олландом, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Cтороны подписали «Меморандум о взаимопонимании между Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана и Министерством международных связей по окружающей среде, энергетике, морю и климату Франции». Документ подписали министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и государственный секретарь Франции по вопросам транспорта, мореходства и рыболовства Алан Видалиес.

Кроме этого, посол Азербайджана во Франции Эльчин Амирбеков и заместитель генерального директора Французского агентства развития Филип Бодуэн подписали «Кредитный договор между Французским агентством развития и Азербайджаном».

Также были подписаны «Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и Государственным секретариатом по государственным реформам и упрощению при премьер-министре Франции в области оказания государственных услуг».

Стороны также подписали «Протокол намерений между Госкомитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана и Министерством жилья и устойчивого развития Франции», «Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Министерством экономики, промышленности и цифровых технологий Франции в области инноваций, информационных и коммуникационных технологий».