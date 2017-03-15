«Мы говорили о карабахском вопросе и отметили, что существующий статус-кво неприемлем. Риски имеются, мы убедились в этом в апреле минувшего года, когда произошел инцидент».

Как передает АПА, об этом 14 марта в Париже после церемонии подписания документов заявил в заявлении для печати президент Франции Франсуа Олланд.

Президент Франции отметил важность возобновления переговоров: «Как сопредседатель Минской группы, хотим, чтобы и другие сопредседатели – США и Россия внесли вклад в этот процесс. Мы считаем, что параметры известны, и можно найти путь решения этого затянувшегося конфликта. Мы считаем, что всякий раз наш вклад в установление мира заключается в сути деятельности, которую мы хотим осуществлять на международном уровне, и отношений, которые хотим наладить. Особенно когда имеет место напряженность, и в настоящее время в ситуации между Европой и Турцией. Наша роль заключается в том, чтобы отчетливо заявлять, что мы принимаем, а что нет. Мы также должны внести вклад в стабилизацию отношений между Европой и Турцией. Как во всех других вопросах, мы должны поощрять диалог и в связи с этой темой».

Франсуа Олланд отметил, что между Азербайджаном и Францией налажены хорошие связи во многих областях, в частности, в политической сфере: «Нам известна роль Азербайджана в области проведения переговоров со всеми партнерами в регионе и за его пределами. Наша единственная цель – установление мира. Мы ищем мира не только в регионе, но и против терроризма, являющегося глобальной угрозой, с которой мы столкнулись».

Олланд в заявлении коснулся также начала переговоров между Азербайджаном и Европейским Союзом: «Мы желаем достижения поставленных целей. Европа приступила к этим переговорам в рамках Восточного партнерства, и Франция с самого начала поддерживает

«Франция, как сопредседатель Минской группы, прилагает усилия для урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Мы высоко оцениваем эти усилия», — сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил встречу, проведенную в конце 2014 года по инициативе Олланда в Елисейском дворце с президентом Армении: «Это была очень конструктивная и позитивная встреча. К сожалению, после этой встречи в переговорном процессе наблюдался определенный застой. Мы хотим скорейшего решения вопроса на основе норм и принципов международного права. Армения уже много лет оккупирует признанные международным сообществом азербайджанские земли. Оккупирует Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь регионов. Из этих регионов изгнано все азербайджанское население, сотни тысяч людей. Там разрушены вся инфраструктура и здания».

Ильхам Алиев отметил, что миссии ОБСЕ по изучению фактов дважды посетили оккупированные земли и отразили это в своих докладах: «Совет Безопасности ООН принял в связи с конфликтом четыре резолюции, в которых открыто указывается, что армянские силы незамедлительно и безоговорочно должны быть выведены с оккупированных земель. Эти резолюции были приняты в начале 1990-х годов. Армения, как видно, не склонна выполнять данные резолюции. Поэтому на первом этапе в настоящее время должны быть как можно скорее возобновлены переговоры. Армения не должна уклоняться от переговоров. Как отметил господин Президент Олланд, статус-кво неприемлем. Президенты стран-сопредседателей Минской группы – Франции, России и Америки неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем. Мы говорим то же самое, хотим скорейшего изменения статус-кво и прекращения конфликта, чтобы в нашем регионе был обеспечен мир, и азербайджанские переселенцы могли вернуться на родные земли».