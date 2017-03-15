В Париже состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с его французским коллегой Франсуа Олландом.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
В Париже состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с его французским коллегой Франсуа Олландом.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2017/03/15 0:30
Раздел: Азербайджан, Важно
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