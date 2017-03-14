«В нашем регионе есть традиционные рынки, но и европейский рынок для нас очень привлекательный». Об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на встрече в Париже с членами бизнес-совета Движения предприятий Франции (MEDEF).

«Считаю, что сегодня наши экономические связи находятся на очень высоком уровне. Реализовано много проектов, в Азербайджане успешно работают многие французские компании. Как мне сообщили перед визитом во Францию, в Азербайджане успешно работает более 50 французских компаний. Объем вложенных в нашу экономику инвестиций превышает 2 миллиарда долларов. Эти инвестиции вложены в основном в энергетический сектор, однако некоторые инвестиции вкладываются и в ненефтяной сектор. А это на нынешнем этапе имеет для нас очень важное значение. Стоимость контрактов, подписанных правительственными структурами Азербайджана и французскими компаниями, составляет около 2 миллиардов долларов. Таким образом, это прежде всего демонстрирует потенциал нашей страны, является показателем интереса французских деловых кругов к работе в Азербайджане», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что в то же время, это свидетельствует о том, что в Азербайджане местным и зарубежным бизнес-группам созданы благоприятные условия для того, чтобы работать, вкладывать инвестиции и стать хорошими подрядчиками. «Работающие в Азербайджане французские компании оказали нам помощь в развитии различных секторов экономики. У нас очень крепкие связи в традиционном для нашей страны нефтегазовом секторе. Реализуемые проекты приносят взаимную выгоду. У нас также тесное сотрудничество в области инфраструктуры, транспорта, общественного транспорта, метро, железнодорожного транспорта, управления водой и инвестирования данных секторов. Кроме того, мне хотелось бы отметить космическую сферу. Это относительно новая отрасль для нашей страны. Но несколько лет назад Азербайджан стал членом международного космического клуба, и уже функционируют два спутника нашей страны. Надеемся, что при активном участии французских компаний будет и третий», — сказал Президент Азербайджана.

У нас хорошие перспективы в области сельского хозяйства: «Рад, что за минувшие несколько лет данный сектор нашей экономики также стал оперативно развиваться, и это произошло в том числе и с участием французских компаний. Особенно хочу отметить развитие виноградных плантаций. Наши климатические условия были максимально использованы для повышения занятости в сельском хозяйстве.

У нас хорошее сотрудничество в области образования. Функционирующий уже три года Французский лицей является хорошим примером этого сотрудничества. После этого мы отметили открытие Французско-азербайджанского университета. Это не только усиливает наш образовательный потенциал, но и в то же время дети и молодое поколение, получающие образование в данных учебных заведениях, превращаются уже в общественных послов этих двух стран, потому что их жизнь будет связана с сотрудничеством с Францией» — отметил Президент Ильхам Алиев.

«Мы осуществили в Азербайджане пакет очень основательных реформ. Это произошло преимущественно в прошлом году. Минувший год стал годом очень глубоких экономических реформ. Международные финансовые институты оказали мощную поддержку данной инициативе. Это – путь, ведущий к диверсификации нашей экономики. На самом деле, мы много лет работали над тем, чтобы сократить зависимость от нефти и газа, и добились этого. В настоящее время нефть и газ составляют чуть более 30 процентов валового внутреннего продукта. Остальная часть приходится на долю ненефтяного сектора. Сейчас мы активно работаем над диверсификацией экспорта. Сегодня, когда цены на нефть упали в три-четыре раза, в этом есть особая потребность, и нам уже нужно компенсировать недополученные доходы неэнергетическим экспортным потенциалом. Поэтому мы вкладывали инвестиции в сельскохозяйственный, промышленный секторы, а также ищем новые рынки. В нашем регионе есть традиционные рынки, но и европейский рынок для нас очень привлекательный», — добавил глава государства.