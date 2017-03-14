В ходе сегодняшних празднований Илахыр ахшамы в Баку произошел неприятный инцидент.
Согласно информации издания Lent.az, верблюд сбросил девушку. В результате происшествия девушка пострадала. Ей была оказана медицинская помощь.
В ходе сегодняшних празднований Илахыр ахшамы в Баку произошел неприятный инцидент.
Согласно информации издания Lent.az, верблюд сбросил девушку. В результате происшествия девушка пострадала. Ей была оказана медицинская помощь.
Дата: 2017/03/14 22:28
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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