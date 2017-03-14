Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил, что на данном этапе Турция не будет отзывать своего посла из Нидерландов. Об этом сообщило агентство Рейтер.

Во вторник лидер оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу призвал Анкару отозвать посла Турции в Нидерландах на фоне разгорающегося дипломатического скандала.

«Очевидно, что отношения между странами не могут продолжаться в обычном порядке. Сейчас мы ожидаем позиции Нидерландов. При этом мы не отзываем нашего посла», — заявил Куртулмуш в интервью телеканалу CNN Turk.

Ранее Куртулмуш объявил о запрете на въезд в Турцию послу Нидерландов Корнелису ван Рижу. Были отменены все дипломатические рейсы из Нидерландов в Турцию и все государственные встречи на высоком уровне (министерского уровня и выше) с представителями Нидерландов. Также Куртулмуш рекомендовал парламенту отменить дружественные соглашения между странами.