В столице Франции сегодня прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Национальной ассамблеи Франции Клодом Бартолоном. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.
В столице Франции сегодня прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Национальной ассамблеи Франции Клодом Бартолоном. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.
Дата: 2017/03/14 20:46
Раздел: Азербайджан, Мир
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