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В столице Франции сегодня прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Национальной ассамблеи Франции Клодом Бартолоном. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

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