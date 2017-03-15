Ранее Фийона заподозрили в незаконных выплатах жене зарплаты во время работы в парламенте. Пенелопа Фийон в течение восьми лет занимала должность его помощницы, но в парламенте почти не появлялась.

Франсуа Фийон свою вину не признал и заявил, что продолжит участвовать в предвыборной гонке, а Пенелопа Фийон сказала, что отношения к политической карьере мужа не имеет.

За последние пару месяцев это не первый скандал, связанный с Фийоном. Ранее у кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» обнаружили незадекларированный кредит в 50 тысяч евро, полученный от миллиардера Марка Ладре де Лашарьера. По информации Le Canard enchaîné, кредит был взят в 2013 году. Адвокат Фийона Антони Леви пояснил, что политик не посчитал нужным включить эту информацию в декларацию о доходах, так как кредит был «полностью погашен».

Фийон в опросах общественного мнения занимает третье место в предвыборной гонке, которые пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Он уступает в борьбе за выход во второй тур главе «Национального фронта» Марин Ле Пен и лидеру внепартийного движения «На марше» Эмманюэлю Макрону.