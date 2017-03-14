Проживающие в Европе азербайджанцы во вторник провели в Париже акцию в поддержку Президента Ильхама Алиева.

Как сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой, в акции приняли участие более 400 человек.

Согласно сообщению, акция была проведена на площади Жоффр возле Стены мира.

В ходе акции выступили руководитель «Дома Азербайджана в Париже» и генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана Мирвари Фаталиева, президент Ассоциации друзей Азербайджана, член французского парламента Жан Франсуа Мансель, член правления ассоциации Жером Бегин, члены Сената Франции Натали Гули, Андре Рейшар, активист диаспоры Рза Зейниев и другие. В своих выступлениях они выразили поддержку политике Президента Ильхама Алиева по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выразили солидарность с Азербайджанским государством.

Участники акции подчеркнули, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан проводит независимую политику в регионе. Было отмечено, что Азербайджан является государством, обладающим сильной армией, развивающейся экономикой и высоким международным авторитетом.

Участники акции также потребовали от международной общественности продемонстрировать решительную позицию против захватнической политики Армении и дать правовую оценку Ходжалинскому геноциду. Участники митинга подчеркнули, что равнодушное отношение мировой общественности, международных организаций к тому факту, что в результате агрессии Армении более миллиона азербайджанцев превратились в беженцев и вынужденных переселенцев, были изгнаны с родных земель, вызывает серьезное беспокойство.

Было также отмечено, что на высоком уровне развиваются двусторонние отношения с Францией, которая является второй страной, признавшей независимость Азербайджана. Взаимные визиты глав государств, представителей правительства и парламента, развитие политических, экономических и культурных связей демонстрируют еще большее расширение этого сотрудничества.

Участники акции держали в руках флаги Азербайджана и Франции, плакаты с такими лозунгами, как «Господин Президент, мы Вас поддерживаем!», «Армения, прекрати оккупацию и террор!», «Мы непременно освободим наши земли!», «Справедливость к Ходжалы», «Ходжалинский геноцид — преступление против человечности!», «Мы говорим «нет» террору и геноциду!» и т.д.

В ходе акции местным жителям и гостям города были розданы брошюры, отражающие реалии Азербайджана. В конце акции было зачитано заявление участников.

Акция прошла при организационной поддержке «Дома Азербайджана в Париже», а также азербайджано-французской Ассоциации культуры Нанта, азербайджанских общин в таких городах, как Ле-Ман, Ле-Валь, Анже.