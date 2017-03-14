«По инициативе президента Азербайджана в прошлом году в уголовное законодательство были внесены важные изменения, связанные с декриминализацией некоторых деяний в экономической сфере.

Министерством юстиции установлен круг лиц, попавших под влияние нового закона, и в суд направлено представление в отношении свыше 1400 заключенных. Большинство из них были освобождены из исправительных учреждений или же был сокращен срок их наказания».

Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Фикрет Мамедов.

Он подчеркнул, что в законодательство предусматривается внесение изменений: «Совместной Рабочей группой министерства юстиции, Генпрокуратуры и Верховного суда подготавливаются соответствующие законодательные проекты. Только в прошлом месяце более 250 заключенных в установленном законом порядке были выпущены на свободы из следственных изоляторов. Также значительно сократилось количество поступивших в следственные изоляторы арестованных лиц. Считаю, что это важные показатели с точки зрения цели распоряжения».

Министр отметил, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, связанному с гуманизацией уголовной политики, была создана Рабочая группа в составе опытных сотрудников министерства юстиции, Генпрокуратуры и Верховного суда.

Ф.Мамедов также заявил о подготовке законопроекта, определяющего ответственность должностных лиц за создание заключенным условий избежать наказания в виде общественных работ.