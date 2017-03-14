В Исмаиллинском районе в лесополосе произошел пожар.

Как сообщает АПА, пожар произошел сегодня вечером на территории села Талыстан, в лесополосе вблизи центра отдыха. Для тушения пожара на место происшествия прибыли две пожарные машины и живая сила Государственной службы пожарной охраны Исмаиллинского района. Сгорели деревья и кусты леса, общей площадью 400 кв.м. В результате усилий пожарных и местных жителей удалось предотвратить распространение огня на более обширную территорию.

Близлежащие постройки не пострадали. Причина возгорания пока не известна. По факту ведется расследование.